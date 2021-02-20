Düzenli kafein tüketimi, beyin yapısını etkiliyor

Kafein, şüphesiz ki çoğumuzun daha tetikte hissetmesine yardımcı oluyor. Ancak akşam vakti tükedildiği zaman uykumuzu dağıtabiliyor. Bunun karşılığında ise uyku yoksunluğu, önceki çalışmalarda gösterildiği üzere beyindeki gri maddeyi etkiliyor. Peki düzenli kafein tüketimi, yetersiz uyku sebebiyle beyin yapısını etkileyebilir mi? UPK (Basel Üniversitesi Psikiyatri Hastanesi) ile Basel Üniversitesi’nde çalışan Dr. Carolin Reichert ve Profesör Christian Cajochen’in önderliğindeki bir araştırma takımı, yeni çalışmasında bu sorunun cevabını bulmaya çalışmış.



Sonuçlar şaşırtıcı: Çalışmanın bir parçası şeklinde tüketilen kafein, uyku yetersizliğine yol açmamış. Fakat araştırmacılar, Cerebral Cortex bülteninde sundukları bulgularda gri maddede değişimler gözlemlediklerini belirtiyor. Gri madde, çoğunlukla sinir hücrelerinin hücre gövdelerinden meydana gelen merkezi sinir sisteminin bazı kısımlarını kapsıyor. Beyaz madde ise çoğunlukla sinirsel güzergâhlardan (sinir hücrelerinin uzun uzantılarından) meydana geliyor.



“Bulgularımız, kafein tüketiminin beyinde ille de olumsuz bir etki oluşturduğu anlamına gelmiyor” diye vurguluyor Reichert. “Fakat günlük kafein tüketimi, bilişsel donanımızı görünür şekilde etkiliyor ve bu durum, aslında daha fazla araştırma yapılmasını gerektiriyor.” Reichert, geçmişte kafeninin sağlığa yönelik etkilerinin çoğunlukla hastalarda incelendiğini fakat sağlıklı denekler üzerinde de araştırma yapılması gerektiğini ekliyor.



Kafein, gri maddenin hacmini azaltıyor gibi görünse de; kafeinden sadece 10 gün uzak kalan test deneklerinde gri maddenin önemli oranda yeniden oluştuğu görüldü. “Beynin şeklinde meydana gelen bu değişimler geçici görünüyor. Fakat şimdiye kadar kafein tüketicileri ile genelde az kafein tüketen veya hiç tüketmeyen kişiler arasında sistematik karşılaştırmalar yapılmamıştı” diyor Reichert.







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