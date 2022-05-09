Düzenli tempolu yürüyüş yapmaya başlayın!

Düzenli tempolu yürüyüş harika faydalar sağlar. Her gün bir süre yürüyen insanların daha dinamik, daha mutlu ve daha fit olduğunu biliyoruz ancak bu kadar değil...

Her gün yürüyüş yaparak,

Sağlıklı bir kiloyu koruyun ve vücut yağını kaybedin Kalp hastalığı, felç, yüksek tansiyon, kanser ve tip 2 diyabet gibi çeşitli durumları önleyin veya yönetin Kardiyovasküler zindeliği iyileştirin Kemiklerinizi ve kaslarınızı güçlendirin Kas dayanıklılığını geliştirin Enerji seviyelerini artırın Ruh halinizi, bilişinizi, hafızanızı ve uykunuzu geliştirin Dengenizi ve koordinasyonunuzu geliştirin Bağışıklık sistemini güçlendirmek Stresi ve gerginliği azaltın





Ne kadar hızlı, daha uzağa ve daha sık yürürseniz, faydalar o kadar büyük olur.





Örneğin, ortalama bir yürüyüşçü olarak başlayabilir ve daha sonra, güç yürüyüşçülerine benzer şekilde, ortalama bir yürüteçten daha hızlı yürümeye ve bir mil daha kısa sürede yürümeye devam edebilirsiniz.





Bu, aerobik aktivite elde etmenin, kalp sağlığınızı iyileştirmenin ve kalori yakarken dayanıklılığınızı artırmanın harika bir yolu olabilir.





Ayrıca tempolu yürüyüş periyodlarını yavaş yürüyüşle değiştirebilirsiniz.





Bu tür interval antrenmanın kardiyovasküler zindeliği iyileştirmek ve normal yürüyüşten daha fazla kalori yakmak gibi birçok faydası vardır. Ve aralıklı antrenman, normal yürüyüşten daha kısa sürede yapılabilir.





Normal yürüyüşünüzü bir fitness adımına dönüştürmek, iyi bir duruş ve amaçlı hareketler gerektirir.





İdeal olarak, yürürken şu noktalara dikkat etmelisiniz...





Başınızı eğmeyin. Yere değil ileri bakmalısınız.

Boynunuz, omuzlarınız ve sırtınız rahat olmalı

Dirseklerinizde hafif bir bükülme ile kollarınızı özgürce sallamalısınız.

Karın kaslarınız biraz gergin ve sırtınız düz, öne veya arkaya doğru kavisli olmamalı.

Ayağını topuktan ayağa yuvarlayarak yürümeli, önce topuklarınızı basmalısınız.





Bir yürüyüş programına başlamak inisiyatif alır.

Buna bağlı kalmak bağlılık gerektirir. Motive olmak için:





Kendinizi başarıya hazırlayın. "Öğle yemeği molamda 5 veya 10 dakikalık bir yürüyüş yapacağım" gibi basit bir hedefle başlayın. 5- veya 10 dakikalık yürüyüşünüz alışkanlık haline geldiğinde, “İşten sonra 20 dakika yürüyeceğim” gibi yeni bir hedef belirleyin.





Yürüyüşler için belirli zamanlar bulun. Yakında, bir zamanlar imkansız görünen hedeflere ulaşıyor olabilirsiniz. Yürüyüşü keyifli hale getirin. Yalnız yürümeyi sevmiyorsanız, bir arkadaşınızdan veya komşunuzdan size katılmasını isteyin. Gruplar size enerji veriyorsa, bir sağlık kulübüne veya yürüyüş grubuna katılın.

Rutininizi değiştirin. Açık havada yürüyorsanız, çeşitlilik için birkaç farklı rota planlayın. Mahallenizde sık sık yürüyorsanız, şehir veya eyalet parkı gibi yeni bir yere yürümeyi düşünün. Daha fazla yürümeye alıştıkça tepeli veya merdivenli rotaları deneyin.