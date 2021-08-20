Samanyolu Haber /Dünya / DW: Taliban, Afgan muhabirimizin akrabasını öldürdü /20 Ağustos 2021 11:24

DW: Taliban, Afgan muhabirimizin akrabasını öldürdü

Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle, Taliban'ın muhabirlerinden birinin Afganistan'da bulunan bir aile üyesini vurarak öldürdüğünü ve ikinci bir aile üyesini ağır şekilde yaraladığını duyurdu.

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Yayın kuruluşu yaptığı açıklamada, Taliban'ın aradıkları Deutsche Welle muhabirinin batı Afganistan'daki evine gittiklerini ve diğer aile üyelerinin kaçmayı başardığını kaydetti.

Kimliği açıklanmayan muhabirin Almanya'da bulunduğu belirtildi. Ölen ve yaralanan aile üyeleri ile cinayetin Afganistan'da tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleştiğiyle ilgili ayrıntı verilmedi.

Deutsche Welle'nin direktörü Peter Limbourg, cinayeti sert bir şekilde kınayarak, "Gazetecilerimizden birinin yakın bir aile üyesinin Taliban tarafından öldürülmesi inanılmaz trajik. Bu, tüm çalışanlarımızın ve onların ailelerinin karşı karşıya kalacağı yakın tehlikenin bir kanıtı" dedi.

Limbourg, son günlerde ve haftalarda Afganistan'da en az üç Deutsche Welle muhabirinin evlerinin Taliban tarafından arandığını hatırlattı.
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