DW: Taliban, Afgan muhabirimizin akrabasını öldürdü

Yayın kuruluşu yaptığı açıklamada, Taliban'ın aradıkları Deutsche Welle muhabirinin batı Afganistan'daki evine gittiklerini ve diğer aile üyelerinin kaçmayı başardığını kaydetti.



Kimliği açıklanmayan muhabirin Almanya'da bulunduğu belirtildi. Ölen ve yaralanan aile üyeleri ile cinayetin Afganistan'da tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleştiğiyle ilgili ayrıntı verilmedi.



Deutsche Welle'nin direktörü Peter Limbourg, cinayeti sert bir şekilde kınayarak, "Gazetecilerimizden birinin yakın bir aile üyesinin Taliban tarafından öldürülmesi inanılmaz trajik. Bu, tüm çalışanlarımızın ve onların ailelerinin karşı karşıya kalacağı yakın tehlikenin bir kanıtı" dedi.



Limbourg, son günlerde ve haftalarda Afganistan'da en az üç Deutsche Welle muhabirinin evlerinin Taliban tarafından arandığını hatırlattı.