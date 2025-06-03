Samanyolu Haber /Gündem / DW Türkçe kulisi: Kılıçdaroğlu ve ekibi hazırlıklara başladı /03 Haziran 2025 09:40

DW Türkçe kulisi: Kılıçdaroğlu ve ekibi hazırlıklara başladı

Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin TBMM'deki Başkan Vekilliği seçimleri sırasında Kılıçdaroğlu'nun gelmesi durumunda partide alacakları yeni görevler hakkında milletvekillerine kulis yaptıkları kaydedildi.

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CHP'de gözler 30 Haziran'daki kurultay davasında. Kulislere göre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi dönüş için hazırlıklara başladı.

DW Türkçe'nin Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki farklı kişilerden aldığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu ve ekibi de parti yönetimine yeniden gelmek için hazırlık yapıyor.

"SORUMLUSU YİNE KEMAL BEY İLAN EDİLECEK"
"Mutlak butlan" ilan edilmesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun nasıl hareket edeceğinin sorulmasına Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim, "Kemal Bey'in (bu görevi) kabul etmemesi durumunda ne olacağı düşünüldü mü? Mevcut yönetim mahkeme kararı ile alınmış, Kemal Bey görev kabul etmemiş, ne olacak? Uzun süre yönetimsiz kalan partideki kaos ve karmaşa durumunun sorumlusu olarak yine Kemal Bey ilan edilecek." yanıtını verdi.

"DAVA SONUCU PARTİYİ ALMAMASI KAOS SEBEBİ"
Aynı isim mahkemenin mutlak butlan kararı vermesi durumunda genel başkanlığı Kılıçdaroğlu reddederse CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yine devam edemeyeceğini de belirterek "Kemal Bey davayı açan değil, mağdur. Davayı kapatma şansı da yok. Dava sonucu partiyi almaması kaos yaratacak" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin TBMM'deki Başkan Vekilliği seçimleri sırasında Kılıçdaroğlu'nun gelmesi durumunda partide alacakları yeni görevler hakkında milletvekillerine kulis yaptıkları kaydedildi. 

Kılıçdaroğlu'nun halen çalışmalarını sürdürdüğü çalışma ofisinin ve masraflarının eski bazı belediye başkanları ve eski milletvekilleri tarafından karşılandığı da Ankara'da kulislere yansıyan bilgi.
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