Samanyolu Haber /Medya / DW Türkçe RTÜK kararını mahkemeye taşıyor /22 Şubat 2022 23:19

DW Türkçe RTÜK kararını mahkemeye taşıyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yönetiminin lisans başvurusu yapması için süre tanıdığı Almanya’nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) Türkçe servisi yönetimi, söz konusu kararı mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

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RTÜK, 9 Şubat’ta Amerika’nın Sesi (VoA), DW Türkçe ve Euronews Türkçe’ye lisans alması için üç gün süre tanıyacağını, aksi halde sitelere erişimin engelleneceğini bildirmişti. Kurul üyesi İlhan Taşçı, dün haber sitelerine lisans başvurusu için tanınan 72 saatlik sürenin başladığını bildirmişti.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg konuyu şu sözlerle değerlendirdi: “Türkiye’de yerel medya halihazırda kapsamlı bir düzenlemeye tabi tutuluyorken, şimdi uluslararası medyanın da haberleri kısıtlanmaya çalışılıyor. Bu önlem, programların yayın şekilleriyle değil, doğrudan gazetecilik içerikleriyle ilgilidir. Bu, münferit, eleştirel haberlerde, bu haberlerin silinmemesi halinde Türk yetkililere tüm içerikleri engelleme fırsatı verir. Bu da sansür olasılığını açık hale getirir. Buna karşı çıkacağız ve Türk mahkemeleri nezdinde dava açacağız.”

DW Türkçe’nin aktardığı açıklamada, kuruluşun haber sunan diğer uluslararası kuruluşların yanı sıra, Türkiye’de insanların ‘bağımsız bilgi alabilecekleri az sayıdaki kaynaktan biri olduğu’ vurgulandı.

Açıklamada, DW’nin 2019 yılında kabul edilen yasa uyarınca Türkiye’de bir irtibat bürosu kurduğu belirtilerek, Şubat 2020’den bu yana da Türkiye’deki ilgili bakanlığa kayıtlı bulunduğu ve bu kaydın İstanbul’daki muhabir ofisinden bağımsız olduğu belirtildi.

2019 yılının ağustos ayında yayınlanan yönetmelikle internet üzerinden yayınlanan platformlara RTÜK’ten lisans alma şartı getirilmişti. Aynı sene 1 Eylül’de yürürlüğe giren yasayla Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar RTÜK’ün denetimi kapsamına girmişti.
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