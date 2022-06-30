E-Devlet ekranıı açmayan 50 personeli kovdular

Denizli'de doğalgaz dağıtım şirketi Enerya, aralarında 187 Doğalgaz Acil Yardım hattında görevli acil müdahale personellerinin de bulunduğu 80 çalışanı işten çıkardı. İşçiler sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını öne sürdü. Firmada 15 yıldan uzun süredir çalışanların da bulunduğu işçilerin 50'sinin acil müdahale personeli olduğu, tüm kentte acil durum için sadece üç ekibin kaldığı belirtildi.



‘E-DEVLET EKRANLARINI GÖRMEK İSTEMİŞLER'



DİSK'e bağlı Enerji Sen'e üye olduktan sonra işten çıkarmaların gerçekleştiğini belirten işçiler, sözleşmelerinin tek taraflı feshedildiğini fakat fesih gerekçesinin kendilerine açıklanmadığını söyledi.



Sendikanın işyeri temsilcisi Volkan Hamarat; “Yöneticiler çalışanları gruplar halinde çağırıp e-devlet ekranlarını görmek, sendikaya üye olup olmadıklarını belirlemek istedi. Hiçbir çalışan e-devlet ekranını göstermedi. Gece yarısı e devlet ekranlarını göstermeyen çalışanlar işten çıkarıldıklarına dair SGK'dan mesaj aldı” ifadelerini kullandı.



E-devlet ekranını göstermeyen personel arasında sendika üyesi olmayanların da bulunduğu onların da iş akitlerinin feshedildiği öğrenildi. İşçiler yasal yollara başvuracaklarını ve haklarını arayacaklarını belirttiler.