E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ: SİLMEYE DEVAM EDİYORUZ

Siyasi partiler seçim çalışmalarına hızla devam ederken, vatandaşların haberi olmadan e-devlet üzerinden partilere üye kaydının yapıldığı ileri sürüldü. E-Devlet’ten siyasi parti üyeliğini kontrol eden bazı vatandaşlar, bilgisi ve isteği dışında AKP’ye üye yapıldığını görünce şaşkına döndü. AKP’ye parti üyeliklerini tesadüfen gören ve derhal silen bir çok vatandaş, daha sonra sürpriz bir durumla karşılaşılmaması için herkesin kontrollerini yapmasını önerdi.Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Uğur Kalkan da e-Devlet üzerinden AKP üyesi gibi görünen ancak hiç AKP’ye üye olmamış kişileri istifaya çağırmıştı. “AKP üyeliklerini e-Devlet üzerinden silmeye devam ediyoruz” diyen Kalkan, haberi olmadığı halde parti üyesi olarak gözüken bir kişinin kaydını sildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.Kalkan, “AKP’ye bilerek üye olmuş veya haberi olmadan üye yapılmış vatandaşlarımızın üyeliklerini silmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.