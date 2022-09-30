E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ: SİLMEYE DEVAM EDİYORUZ
Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Uğur Kalkan da e-Devlet üzerinden AKP üyesi gibi görünen ancak hiç AKP’ye üye olmamış kişileri istifaya çağırmıştı. “AKP üyeliklerini e-Devlet üzerinden silmeye devam ediyoruz” diyen Kalkan, haberi olmadığı halde parti üyesi olarak gözüken bir kişinin kaydını sildiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Kalkan, “AKP’ye bilerek üye olmuş veya haberi olmadan üye yapılmış vatandaşlarımızın üyeliklerini silmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.