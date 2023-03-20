Samanyolu Haber /Gündem / e-Devlet'te seçmen kaydına bakım engeli /20 Mart 2023 16:31

e-Devlet'te seçmen kaydına bakım engeli

Seçimlere sayılı günler kala e-Devlet üzerinden seçmen kayıtlarını sorgulamak isteyen yurttaşlar 'planlı bakım çalışması' uyarısıyla karşılaştı.

SHABER3.COM

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “E-devlet üzerinden yurt dışı ve yurt içi seçmen kaydı sorgulaması yapılamıyor. ‘Planlı bakım çalışması’ uyarısı çıkıyor. Nedir bu planlı bakım? Ayrıca YSK sitesi üzerinden de sorgulama yapıldığında sistem açılmıyor.  Şeffaf ve adil bir seçim, sandık güvenliği konusunda diken üstünde olmalıyız. Trafoya kedi girmesine izin vermemeliyiz” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, e-Devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulaması yapılamadığını duyurdu.

Tanal, sosyal medya hesabında; şu açıklamayı yaptı:

“E-devlet üzerinden yurt dışı ve yurt içi seçmen kaydı sorgulaması yapılamıyor. ‘Planlı bakım çalışması’ uyarısı çıkıyor. Nedir bu planlı bakım? Ayrıca YSK sitesi üzerinden de sorgulama yapıldığında sistem açılmıyor.  Şeffaf ve adil bir seçim, sandık güvenliği konusunda diken üstünde olmalıyız. Trafoya kedi girmesine izin vermemeliyiz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber e-Devlet'te seçmen kaydına bakım engeli Sonraki Haber >>

Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Fatih Erbakan Cumhur'a 'hayır' dedi, TRT yayını kesti

Naci Görür: "Bizim zamanımızda devlet adildi"

Naci Görür:

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Milletvekili olmadan böyleyse

Milletvekili olmadan böyleyse

AKP'li Özlem Zengin kendi partisine isyan etti

AKP'li Özlem Zengin kendi partisine isyan etti

Nebati 'yer kapma' skeciyle yine gündem oldu

Nebati 'yer kapma' skeciyle yine gündem oldu

Haluk Levent konserinde ‘hükümet istifa’ sloganı

Haluk Levent konserinde ‘hükümet istifa’ sloganı

AKP’li Belediye Başkanı'ndan pişkin açıklama

AKP’li Belediye Başkanı'ndan pişkin açıklama

Hataylı depremzedeler helal etmedi!

Hataylı depremzedeler helal etmedi!

Yusuf Kerim: Ömer amca vekilliği bırakma, çocuklara annelerini kim getirecek?

Yusuf Kerim: Ömer amca vekilliği bırakma, çocuklara annelerini kim getirecek?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:02:10