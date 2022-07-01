e-Devlet'ten kontrol edin, AKP'ye üye yapılmış olabilirsiniz

AKP'nin üye sayısı günden güne düşmeye devam ediyor. Yargıtay’ın 7 Nisan itibariyle açıkladığı verilere göre, üye sayısında 5 binin üzerinde azalma meydana gelen iktidar partisinin 11 milyon 84 bin 224 üyesi var. Ancak partinin hedefi, 15 milyon üye yapmak. Bu hedefi başaramayan AKP ise parti ile ilgisi olmayan birçok yurttaşı habersiz üye yapıyor.

Genel seçim tarihi yaklaştıkça her gün yeni bir habersiz üyelik skandalı ortaya çıkıyor. Habersiz üye yapılan kişilerin arasında kanunen yasak olmasına rağmen devlet memurları bile bulunuyor. AKP’nin kurulduğundan beri en güçsüz olduğu kentlerin başında gelen İzmir’de habersiz üyelik yapmaya çalışması dikkat çekti.



CHP İzmir Milletvekilli ve aynı zamanda avukat olan Murat Bakan, yapılanların sahtekârlık olduğunu söyleyerek, “Siz partinize üye olmayan birisini, üye olmak istemeyen birisini, hangi düşüncede, ideolojide, hangi bakış açısında olduğunu bilmediğiniz bir insanı onun haberi olmadan partinize üye yapıyorsunuz. Bu hukuki olarak suç; kişisel verilerini kullanıyorsunuz, bir partiye üye yapıyorsunuz. Bunun yanında ahlaki olarak da suç. Dünyadaki hiçbir ahlak kuralı böyle bir sahtekârlığı, böyle bir dolandırıcılığı, böyle bir kalpazanlığı kabul etmez. Bu sadece İzmir’de de yapılmıyor.

İzmir’de bir sebepten üyeliği düşmüş Cumhuriyet Halk Partilileri AKP’ye yapıyorlar. Bakıyor, e-devletten kendisini AKP üyesi görüyor, sildiriyor, birkaç ay sonra utanmazlar bir daha üye yapmışlar” diye konuştu. Bakan sözlerine şöyle devam etti: “Konya’da bizim partimizin yöneticilerini AKP’ye üye yaptılar. Her nasılsa, üyeliklerini düşürüp kendi partilerine üye yapıyorlar.

Savcılıkların harekete geçmesi lazım. Daha önce bu konuda AKP’ye yönelik yapılan soruşturmaları ve davaları biliyoruz. AKP, CHP’ye üye olan insanların peşinde koşacağına, neden milyonlarca insanın onlara oy vermekten vazgeçtiğini araştırsın. Bununla ilgili özeleştiri yapması lazım. Niye bu durumdalar? Sahte üye yaparak bir illüzyon içinde var olurlar. Yaptıkları sahtekârlıkla üye sayıları çok olur belki ama sandığa gittikleri zaman uğrayacakları hüsranı ortadan kaldırmaz.”



KİŞİNİN MANEVİ ŞAHSİYETİNE HAKARETTİR



Bakan, habersiz üye yapılan yurttaşların yapması gerekenleri ise şöyle anlattı: “Bu tarz bir duruma maruz kalan kişi savcılığa başvurabilir. Aynı zamanda manevi tazminat davası açabilir. İsteği olmadan partiye üye yapılan insanlar adına sahte bir imza atıldı muhtemelen, hem evrakta sahtecilik, hatta bu resmi belge olduğu için, resmi evrakta sahtecilikten, hem Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlalden savcılığa suç duyurusunda bulunabilir, ayrıca manevi tazminat davası açabilir. Çünkü AKP’ye muhalif birinin AKP’ye üye yapılması o kişinin manevi şahsiyetine büyük hakarettir.”



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Sürekli yaşanıyor



İki ay önce İzmir’de partiyle ilgisi olmayan birçok yurttaşın habersiz üye yapıldığı ortaya çıkmıştı. Habersiz üye yapılanların içinde devlet memurları bile bulunuyordu. 2 yıl önce de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gönül Seferberliği çağrısıyla harekete geçen AKP İzmir İl Teşkilatı, parti ile ilgisi olmayan birçok yurttaşı habersiz üye yapmıştı.



