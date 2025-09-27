E-devletten tapunuzu kilitlemediyseniz eviniz satılmış olabilir!

Kişisel verilerin internet ortamında hızla yayılması, mülk sahiplerinin daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Uzmanlar, vatandaşların taşınmazlarını güvence altına almak için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sunduğu “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” hizmetini kullanmalarını tavsiye ediyor.









e-DEVLET ÜZERİNDEN TAPU KİLİTLEME NASIL YAPILIR?

Son dönemde artan dijital dolandırıcılık vakaları, mülk sahiplerini yeni bir riskle karşı karşıya bıraktı. Kimlik bilgileri ele geçirilen kişilerin, e-Devlet üzerinden satış, ipotek veya devir işlemleri yaparak başkalarının tapularını ele geçirebildiği belirtiliyor. Bu durum, vatandaşların mal varlıklarını ciddi bir tehlike altına sokuyor.“İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi”, tapu kayıtlarınıza eklenen resmi bir güvenlik beyanı olarak tanımlanıyor. Bu işlem sayesinde sizin izniniz olmadan satış, devir veya ipotek gibi hiçbir işlem gerçekleştirilemiyor. Kısıtlama yalnızca mal sahibinin talebiyle kaldırılabiliyor.Bu işlem tamamen ücretsiz ve sadece birkaç dakika içinde gerçekleştirilebiliyor:e-Devlet’e giriş yapın: TC kimlik numaranız ve şifrenizle turkiye.gov.tr adresinden sisteme giriş yapın.“Web Tapu” araması yapın: Arama çubuğuna “Web Tapu” yazarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetini seçin.Beyan işlemleri menüsünü açın: Sol menüden “Beyan İşlemleri” sekmesine girin.İşlem Yapılamaz Beyanı oluşturun: Adınıza kayıtlı taşınmazlar için “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” seçeneğini işaretleyerek güvenlik kaydınızı ekleyin.Bu işlem sonrası tapu kayıtlarınıza izinsiz erişim engelleniyor, mal sahibi Tapu Müdürlüğüne bizzat gitmeden işlem yapılamıyor ve yalnızca sizin beyanı kaldırmanız durumunda işlem yapılabiliyor.