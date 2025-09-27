Samanyolu Haber /Gündem / E-devletten tapunuzu kilitlemediyseniz eviniz satılmış olabilir! /27 Eylül 2025 10:28

E-devletten tapunuzu kilitlemediyseniz eviniz satılmış olabilir!

Uzmanlar, kişisel bilgilerin ele geçirilmesiyle tapuların fark edilmeden devredilebileceği uyarısında bulunuyor. Peki, e-Devlet üzerinden tapu kilitleme işlemi nasıl yapılır?

Son dönemde artan dijital dolandırıcılık vakaları, mülk sahiplerini yeni bir riskle karşı karşıya bıraktı. Kimlik bilgileri ele geçirilen kişilerin, e-Devlet üzerinden satış, ipotek veya devir işlemleri yaparak başkalarının tapularını ele geçirebildiği belirtiliyor. Bu durum, vatandaşların mal varlıklarını ciddi bir tehlike altına sokuyor.

Kişisel verilerin internet ortamında hızla yayılması, mülk sahiplerinin daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Uzmanlar, vatandaşların taşınmazlarını güvence altına almak için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sunduğu “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” hizmetini kullanmalarını tavsiye ediyor.

“İŞLEM YAPILAMAZ BEYAN TESİSİ” NEDİR?

“İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi”, tapu kayıtlarınıza eklenen resmi bir güvenlik beyanı olarak tanımlanıyor. Bu işlem sayesinde sizin izniniz olmadan satış, devir veya ipotek gibi hiçbir işlem gerçekleştirilemiyor. Kısıtlama yalnızca mal sahibinin talebiyle kaldırılabiliyor.

e-DEVLET ÜZERİNDEN TAPU KİLİTLEME NASIL YAPILIR?

Bu işlem tamamen ücretsiz ve sadece birkaç dakika içinde gerçekleştirilebiliyor:

e-Devlet’e giriş yapın: TC kimlik numaranız ve şifrenizle turkiye.gov.tr adresinden sisteme giriş yapın.

“Web Tapu” araması yapın: Arama çubuğuna “Web Tapu” yazarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmetini seçin.

Beyan işlemleri menüsünü açın: Sol menüden “Beyan İşlemleri” sekmesine girin.

İşlem Yapılamaz Beyanı oluşturun: Adınıza kayıtlı taşınmazlar için “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” seçeneğini işaretleyerek güvenlik kaydınızı ekleyin.

Bu işlem sonrası tapu kayıtlarınıza izinsiz erişim engelleniyor, mal sahibi Tapu Müdürlüğüne bizzat gitmeden işlem yapılamıyor ve yalnızca sizin beyanı kaldırmanız durumunda işlem yapılabiliyor.
12:12:52