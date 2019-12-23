Samanyolu Haber /Dünya / E-posta gerçeği ortaya çıkardı /23 Aralık 2019 16:46

E-posta gerçeği ortaya çıkardı

Ukrayna'ya yapılacak askeri para yardımının durdurulması kararının ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodomir Zelenskiy arasındaki telefon konuşmasından 90 dakika sonra alındığı bir e-posta ile ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Donald Trump'ın azil soruşturmasının nasıl ilerleyeceğine dair usül tartışmaları devam ediyor. 

Ukrayna'ya yapılacak askeri para yardımının durdurulması kararının Başkan Trump ile Ukrayna lideri Volodomir Zelenskiy arasındaki telefon konuşmasından 90 dakika sonra alındığı ortaya çıktı. 

İKİ LİDER TELEFONDA KONUŞTUKTAN SADECE 1,5 SAAT SONRA...

Kamu Dürüstlüğü Merkezi'nin (Center for Public Integrity) ulaştığı e-postada iki lider arasındaki telefon konuşmasından bir buçuk saat sonra Beyaz Saray'ın Pentagon'a askeri para yardımının dondurulması konusunda bir e-posta attığı görülüyor.

E-posta, Trump'ın yardımı dondurma kararını Zelenskiy ile görüştükten kısa süre sonra aldığı iddialarını teyit ediyor. 

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Özel Kalem Müdürü Mark Short, bu durumun "bir tesadüf" olduğunu iddia etti.

BİR İHBARLA BAŞLAYAN SORUŞTURMADA KONGRE AZLEDİLMESİNİ ONAYLADI

Bahsi geçen telefon konuşmasında Trump'ın Zelenskiy'e siyasi rakipleri hakkında soruşturma başlatması konusunda baskı yaptığı ortaya çıkmıştı. 

Bir muhbirin bahse konu konuşma hakkında şikâyette bulunması Kongre'deki Demokratların azil soruşturması başlatmasına yol açmıştı. 

Kongre'nin onayladığı azil kararı şimdi Senato'ya gönderilecek. Senato, Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından yönetilecek duruşmalarda mahkeme gibi görev yapacak ve Trump'ı yargılayacak. 
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