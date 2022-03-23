E-sporlar hızla yükseliyor









FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar, bu sene büyük bir spor yılına hazırlanıyor. Geniş bir spor yelpazesi ile Qatar 365 başlıyor. E-sporlar, kongreler, yarışmalar ve internet kanalları gibi ana cazibe merkezlerinden biri oldu. İstatistikler, gelecek yıl 1,6 milyar euronun üzerinde bir gelirle e-sporun dünya çapında 600 milyon kişiye ulaşacağını gösteriyor. Video oyunu turnuvaları, oyuncular için aynı zamanda tam zamanlı bir gelir yolu ve eski nesillere eSpor bilgilerini güçlendirmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.





Katar, daha fazla uluslararası turnuvayı teşvik etmeyi ve aynı zamanda ülkeye oyun organizasyonlarını çekmeyi hedefleyen bir eSpor Federasyonu kurdu. Ülkenin Katar Futbol Federasyonu tarafından desteklenen e-futbol takımı da dünya çapında 10. sırada yer alıyor.



