E.T. 635 bin dolara satıldı

Steven Spielberg'in ünlü bilimkurgu filmi E.T.'de kullanılan orijinal kukla, ABD'de düzenlenen açık arttırmada 635 bin dolara satıldı.Filmde uzaydan gelen canlı için üretilen ve motor sistemiyle hareket edebilen teknolojiye sahip kukla, Julian's Auctions müzayede evi tarafından Beverly Hills'de düzenlenen Hollywood Efsaneleri etkinliğinde satıldı.Ünlü özel efekt sanatçısı Carlo Rambaldi tarafından yapılan E.T. kuklası, satış öncesi 12 teklif aldı.Metal iskelet üzerine lateks deri geçirilmesiyle oluşturulan kukla, bazı yakın çekimlerde hareket edebilen teknolojiyle donatılmıştı ve 3 ay süren üretim süreci 1,5 milyon dolara mal olmuştu. Rambaldi, film için hareketsiz 3 kukla daha üretmişti.Topamda 10,5 milyon dolara mal olan ve 1982'de vizyona giren film, dünyanın en önemli bilimkurgu filmleri arasına girip 792 milyon dolar hasılatla rekor kırmıştı.Dünya'ya inen uzaylı E.T.'nin küçük bir çocukla arkadaşlığını anlatan filmde Dee Wallace, Henry Thomas ve Drew Barrymore başrolleri paylaşıyordu.