E-ticarete yeni verdi: Yılbaşından itibaren geçerli

E-ticaret sektörü için önemli bir gelişme yaşandı.





21 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 9284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na yeni maddeler eklendi.





YENİ VERGİ GELDİ

Bu bağlamda internetten ürün ve hizmet satışlarına yönelik yeni bir vergi geldi.





Resmi Gazete’de yer alan detaylara göre artık elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yapılan ödemeler için yüzde 1 oranında vergi uygulanmaya başlanacak.





Mal satışı ve hizmetler için belirlenen yeni tevkifat oranı şimdiden sosyal medyada birçok alışveriş tutkununun dikkatini çekti.





1 OCAK’TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan bu karar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olacak.





Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, e-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmet ifalarında yapılan ödemelerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi.





TEVKİFAT (VERGİ BÖLÜŞMESI) YAPMAKLA KİMLER HÜKÜMLÜ?

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gelen yeni düzenlemede vergi tevkifatı yapmakla yükümlü olanlar şu şekilde sıralanıyor:





Aracı hizmet sağlayıcıları,

Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişilerle elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları,

Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları.





Yeni tevkifat kanunu elektronik ticaret alanında hizmet veren gerçek veya tüzel kişiler ile hizmet sağlayıcılarını kapsayacak. E-ticaret pazar yerlerinde ya da kendine ait ticaret platformlarında mal ve hizmet sunan hizmet sağlayıcılarının, satış ev hizmet karşılığı aldığı ödemelerde aracılık eden platformlarca stopaj kesintisi gerçekleştirilecek.





Son olarak dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla beraber 20 bin TL altı sıfır telefonlarda ve 25 bin TL altı yenilenmiş telefonlarda 12 taksit uygulanmaya başlanacağı açıklandı.