EA Sports'tan Ahmet Çalık kararı

Electronic Arts Sports, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında yaşamını yitiren İttifak Holding Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'ı FIFA oyunundan kaldırdı.



Ünlü konsol oyununa giriş yapan kullanıcıların karşısına, FIFA ekibinden Ahmet Çalık hakkında gelen mesaj çıktı. "Ahmet Çalık'ın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz" yazısının yer aldığı panoda futbolcunun anısını saygıyla yaşatma adına alınan kararlara yer verildi:



- Çalık, FIFA'da İttifak Holding Konyaspor'dan kaldırılacak



- Çalık'ın FUT öğeleri artık paketlerden çıkmayacak



- Çalık'ın FUT öğelerinin fiyat aralıkları kalıcı olarak mevcut değerlerine sabitlenecek



FIFA ekibi, panonun alt kısmına da "Oyuncunun ailesine, İttifak Holding Konyaspor'a ve tüm dünyadaki sevenlerine baş sağlığı diliyoruz." mesajını bıraktı.



EA Sports'a bağlı resmi hesaplar da gelişmeyi takipçilerine duyurdu.