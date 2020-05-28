Samanyolu Haber /Ekonomi / Easyjet binlerce kişiyi işten çıkarıyor /28 Mayıs 2020 12:22

Easyjet binlerce kişiyi işten çıkarıyor

Corona krizinden en çok etkilenen sektörlerden biri olan hava taşımacılığında bir şirket daha küçüleceğini duyurdu

SHABER3.COM

İngiltere merkezli ucuz havayolu şirketi EasyJet, çalışanlarının yaklaşık yüzde 30’unu işten çıkaracağını açıkladı. Bu, yaklaşık 4.500 kişinin işini kaybetmesi anlamına gelecek.

EasyJet, işten çıkarma süreciyle ilgili detayların belirlenmesi için birkaç gün içerisinde çalışanlarla görüşmelerin başlatılacağını duyurdu.

Şirketin 8 Avrupa ülkesinde 15.000 çalışanı bulunuyor.

Uçuşlara 15 Haziran’da başlayacağını açıklayan EasyJet, 2019’da uçak biletlerine gösterilen talebin 2023’e kadar aynı seviyeye gelmesini beklemediklerini kaydediyor.

Dünya çapında havayolu şirketleri koronavirüs salgını süresince hava trafiğinin durma noktasına gelmesi nedeniyle ekonomik zorluklarla boğuşuyor.

Benzer bir şekilde İngiltere merkezli British Airways yüzde 35 oranında işten çıkarmalara gideceğini açıklamıştı. İrlanda merkezli Ryaniar de çalışanların yüzde 15’ini işten çıkaracağını duyurmuştu.
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