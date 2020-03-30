EasyJet tüm operasyonlarını durdurdu

Şirketten yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını nedeniyle seyahat etmek imkansız hale gelmiştir. Pazar günü tahliye uçuşlarımızı da tamamlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda tüm uçuşlarımız durdurulmuş" ifadeleri yer aldı.







Açıklamada, "Gerektiği taktirde tahliyeler için ek uçuşlar ayarlamak için yetkililerle çalışmaya devam edeceğiz" dendi.





Şirket, sendikalarla anlaştığının altını çizerek, "Anlaşma, 1 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca geçerli olacak ve (İngiliz) hükümetin destek paketi ile çalışanlarının maaşının yüzde 80'i ödenecek" dedi.





İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, ülke tarihinde ilk kez iş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşının yüzde 80'inin ayda 2 bin 500 sterline kadar devlet tarafından karşılanacağını duyurmuştu.