Samanyolu Haber /Eğitim / EBA çöktü: Çok kalabalık! /22 Eylül 2020 11:31

EBA çöktü: Çok kalabalık!

Ana sınıfı ve 1'inci sınıf öğrencileri haricinde kalan milyonlarca öğrenci yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle uzaktan eğitim alacak. Ancak daha ilk gün milyonlarca öğrencinin girmek istediği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi açılmadı. Sisteme giriş yapamayan öğretmenler ve öğrenciler "çok kalabalık" ikazıyla karşılaştı.

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Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni döneme hazırız mesajı vermişti. 

Selçuk, "Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuruyoruz. Çok iddialı olarak söylüyorum. Uzaktan eğitimde dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Bu hizmetin genişleyerek yüz yüze eğitime geçildiğinde de sürekli biçimde devam edeceğinin müjdesini vermek isterim." ifadelerini kullanmıştı.

EKRANDA "KALABALIK" İKAZI

Ancak internet üzerinden EBA'ya girmek isteyenler şu ikazla karşılaşıyor: "Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA’da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin. Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında. Yayın akışı için buradan bilgi alabilirsin. İstersen hazırladığımız Eğitim Takvimi’nden günün önerilerine de bakabilirsin. En kısa sürede görüşmek üzere…"
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