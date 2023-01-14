Samanyolu Haber /Gündem / Ebabil Harekâtı'nın yöneticisi T24’e konuştu: Emin Şen’in ofisinde buluştuk, Soylu’ya yakınız /14 Ocak 2023 10:51

Ebabil Harekâtı'nın yöneticisi T24’e konuştu: Emin Şen’in ofisinde buluştuk, Soylu’ya yakınız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen’e bağlı olduğunu iddia ettiği Ebabil Harekâtı’nın yöneticisi Emin Şen’le İstanbul-Haliç’te ofisinde buluştuklarını belirterek Ebabil Harekâtı’nın Soylu’ya yakın olduğunu ileri sürdü. Ulaştığımız Emin Şen ise iddiaları reddederek Ebabil Harekatı’ndan kimseyi tanımadığını söyledi.

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AKP’ye yakın hesapların oluşturduğu Ebabil Harekâtı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi isimlere sosyal medyadan düzenledikleri ‘operasyonlarla’ adından söz ettirdi.

T24’ten Hazar Dost'a konuşan ve isminin paylaşılmasını istemeyen Ebabil Harekâtı yöneticisi kişi, Emin Şen ve AKP bağlantıları hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Başlangıçta Ebabil Harekâtı'nın ‘gönüllü bir yapılanma’ olduğunu savunan kişi, farklı isimlerde benzer oluşumların olduğunu söyledi.

Kendisinin sosyal medya paylaşımlarından herhangi bir kazanç elde etmediğini ileri süren yönetici, Ebabil Harekatı’nın ‘Soylu’nun ekibi’ olarak çalıştığını belirtti.

“Emin Şen’in ofisinde buluştuk”

Ebabil yöneticisi, CHP’li Özgür Özel’in İçişleri Bakanı Soylu’nun danışmanı olan Emin Şen’in ‘trolleri yönettiği’ iddiası için “Emin Şen ile 31 Mart İstanbul seçimleri döneminde Haliç yakınındaki ofisinde buluştuk. Bu buluşma için mekanı Selami Haktan ayarladı” dedi.

“AKP’li danışmanla görüştük”

Ebabil yöneticisi, sosyal medyayı iyi kullandıklarını söylerken AKP’li başka bir danışmanla daha görüştüklerini ileri sürdü.  

Yönetici, söz konusu danışmanın talebinin ise sosyal medyada ‘derli toplu paylaşım yapılması’ olduğunu söyledi.

Kim bu Selami Haktan?

Ebabil Harekâtı hakkında yaptığımız açık kaynaklı araştırmada ise yapılanmanın 2018-2019’da Facebook üzerinden kurulduğunu anlıyoruz.


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