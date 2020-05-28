[Ebabil Örgütü] Aralarında vekiller de var, hedef kabineye girmek

Kısa bir süre önce gazeteci Erk Acarer, sosyal medyada AKP trollüğü yapan Pelikancılara rakip olarak Ebabil Harekâtı adı altında yeni bir oluşumun faaliyete geçirildiğini duyurdu.







Acarer, Ebabil örgütünü “Ebabil Harekâtı, işsizliğin dibe vurduğu, yoksulluğun tavan yaptığı Türkiye’de, halkın kaynakları ile halka karşı kullanılan ve AKP tarafından fonlanan sosyal medya girişimi” olarak tanımladı.





Peki, bu örgütün içerisinde kimler var? Acarer, içinde olanların büyük çoğunluğu, Ak Gençlik’ten kişiler ve AKP gençlik kolları üyeleri bilgisini vermişti.





Pelikan’a rakip Ebabil örgütüne ilişkin yeni detaylar gelmeye başladı.





Yeniçağ gazetesinin haberine göre bazı milletvekilleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden gözüne girmek isteyenlerin bu yapıda yer aldığı öğrenildi.





Haberde, AKP'nin mevcut Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda bulunan bazı isimlerle, eski gençlik kolları genel başkanlarının başını çektiği ve ‘Ebabil Kuşları’ adıyla kurulan yapıda milletvekillerinin de yer aldığı öğrenildi” denildi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden gözüne girmek isteyenlerin de örgüt içinde bulunduğu belirtilen haberde, “Ebabil Kuşları grubunun, sosyal medyada da örgütlenerek belirledikleri hedeflerin aleyhinde propaganda yapmaya başladığı” ifade edildi.



