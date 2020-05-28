Samanyolu Haber /Gündem / [Ebabil Örgütü] Aralarında vekiller de var, hedef kabineye girmek /28 Mayıs 2020 12:21

[Ebabil Örgütü] Aralarında vekiller de var, hedef kabineye girmek

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’yu koltuğundan indiren grup olarak bilinen Pelikancılar son günlerde kendilerine rakip olarak kurulan yeni bir örgütle gündemde.

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Kısa bir süre önce gazeteci Erk Acarer, sosyal medyada AKP trollüğü yapan Pelikancılara rakip olarak Ebabil Harekâtı adı altında yeni bir oluşumun faaliyete geçirildiğini duyurdu.

Acarer, Ebabil örgütünü “Ebabil Harekâtı, işsizliğin dibe vurduğu, yoksulluğun tavan yaptığı Türkiye’de, halkın kaynakları ile halka karşı kullanılan ve AKP tarafından fonlanan sosyal medya girişimi” olarak tanımladı.

Peki, bu örgütün içerisinde kimler var? Acarer, içinde olanların büyük çoğunluğu, Ak Gençlik’ten kişiler ve AKP gençlik kolları üyeleri bilgisini vermişti.

Pelikan’a rakip Ebabil örgütüne ilişkin yeni detaylar gelmeye başladı.

Yeniçağ gazetesinin haberine göre bazı milletvekilleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden gözüne girmek isteyenlerin bu yapıda yer aldığı öğrenildi.

Haberde, AKP'nin mevcut Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda bulunan bazı isimlerle, eski gençlik kolları genel başkanlarının başını çektiği ve ‘Ebabil Kuşları’ adıyla kurulan yapıda milletvekillerinin de yer aldığı öğrenildi” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden gözüne girmek isteyenlerin de örgüt içinde bulunduğu belirtilen haberde, “Ebabil Kuşları grubunun, sosyal medyada da örgütlenerek belirledikleri hedeflerin aleyhinde propaganda yapmaya başladığı” ifade edildi.

KABİNEYİ HEDEFLİYORLAR

Ebabil Kuşları adlı yapıda AKP İstanbul milletvekillerinin ağırlıkta olduğu ifade edilirken, ilk hedeflerinin olası bir revizyonda kabineye kendilerine yakın bir ismin girmesini sağlamak olduğu belirtildi.Parti içerisinde Pelikan'dan rahatsız olan isimlerin desteğini aldığı öğrenilen Ebabil Kuşları adlı yapının iktidara yakın medyada ise henüz bir bağlantısının olup olmadığı bilinmiyor.   

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