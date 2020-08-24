Samanyolu Haber /Dünya / Ebola'da 11. dalga: Vaka sayısı 100'e ulaştı /24 Ağustos 2020 10:40

Ebola'da 11. dalga: Vaka sayısı 100'e ulaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletinde yeniden ortaya çıkan 11. dalga Ebola salgınında vaka sayısı 100’e ulaştı.

SHABER3.COM

Ebola Salgını Müdahale Ekibi'nden yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Equateur eyaletinde 19 kişide daha Ebola tespit edildiği belirtildi.

Vakaların toplam sayısının 100'e, ölenlerin sayısının da 5 artarak 43'e yükseldiği aktarılan açıklamada, salgında bugüne kadar 25 kişinin iyileştiği ifade edildi.

11. dalga Ebola salgını bugüne kadar Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka, Wangata şehirlerinde görüldü. 

KDC'nin doğusunda 2018’de ortaya çıkan 10’uncu dalga Ebola salgınının 25 Haziran’da sona erdiği ilan edilmişti.

Ülkenin Kuzey Kivu, Ituri ve Güney Kivu eyaletlerinde beliren 10. dalga salgında 3 bin 470 vaka görüldü, 2 bin 277 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede Ebola binlerce kişinin hayatına mal oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ebola'da 11. dalga: Vaka sayısı 100'e ulaştı Sonraki Haber >>

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

İşte Giresun’daki felaketin boyutu

AKP’de yeni çatlak

AKP’de yeni çatlak

Tek örnek gösteremezler!

Tek örnek gösteremezler!

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Polis nezarette komaya soktuğu adamın başında Nazi selamı verdi

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Dalga geçti: Aynı müjdeyi 8 kere verdiler, 9. kez bulunca artık emin oldum

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:53:25