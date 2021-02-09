Samanyolu Haber /Gündem / Ebu Hanzala'ya 12,5 yıl /09 Şubat 2021 10:15

Ebu Hanzala'ya 12,5 yıl

IŞİD'e üye olduğu öne sürülen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, El-Kaide kapsamında yargılandığı davada 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırıldı.

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IŞİD'e üye olduğu öne sürülen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, El-Kaide kapsamında yargılandığı davada 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırıldı.

'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, El-Kaide kapsamında yargılandığı davada 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Bayancuk SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Bayancuk'un avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Bayancuk savunmasında, silahlı terör örgütü olduklarına dair somut delillerin olmadığını, bu şekilde üzerine etiket yapıştırıldığını öne sürerek, "Siz de fanisiniz, hükümler de fani. Herkes eylemlerinden Allah'a hesap verecek. Siz vereceğiniz hükümle kendinizi de yargılayacaksınız. Benim için bir şey ifade etmiyor" dedi.

Mahkeme heyeti, Bayancuk'u 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, sanığın yönetici olduğu örgütün silahlı terör örgütü olması nedeniyle cezasını 15 yıla çıkardı.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehine takdiri indirim sebebi kabul eden mahkeme, sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirdi.
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