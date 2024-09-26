Samanyolu Haber /Gündem / Ebubekir Şahin'den yakınlarına büyük kıyak: Bacanağını ve kayınbiraderini RTÜK’e aldı /26 Eylül 2024 00:13

Ebubekir Şahin'den yakınlarına büyük kıyak: Bacanağını ve kayınbiraderini RTÜK’e aldı

Halkbank Yönetim Kurulu üyesi de olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in RTÜK'te bacanağını işe aldığı, kayınbiraderini ise Daire Başkan Yardımcısı yaptığı ortaya çıktı. Eşinin de işe gitmeden TRT’den maaş aldığı öğrenilen Şahin, soruları yanıtsız bıraktı.

SHABER3.COM

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre RTÜK Başkanlığı'nın yanı sıra Halkbank Yönetim Kurulu üyesi de olan Ebubekir Şahin’in birçok yakınının RTÜK’te çalıştığı ortaya çıktı.

Ebubekir Şahin'in eşi Nalan Şahin’in kardeşi Bülent Şenkardeşler bir ay önce RTÜK’e Bilgi Teknolojileri Daire Başkan Yardımcısı olarak atandı. Şenkardeşler, BirGün muhabirinin soruları üzerine daha önce Yüksek Seçim Kurulu'nda devlet memuru olarak görev yaptığını, daha sonra RTÜK'e geçtiğini söyledi. Şenkardeşler, bir ay önce de Daire Başkan Yardımcısı olduğunu belirtti.

Şahin’in eşi Nalan Şahin’in yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Dr. Hülya Köksal da 2020’de İzleme Dairesinde Daire Başkan Yardımcısı kadrosuna atandı. Daha önce bir devlet hastanesinde çalıştığı ifade edilen, RTÜK’teki işine gitmeden maaş aldığı öne sürülen Köksal, BirGün’ün sorularını yanıtsız bıraktı.

Ayrıca Şahin’in eşi Nalan Şahin’in de uzun süredir TRT’den “İşe gitmeden” maaş aldığı öğrenildi. Nalan Şahin de sorularımıza yanı vermedi. TRT çalışanları ise “Nalan Şahin’in işe gelmediği, bulunduğu bölümde devam zorunluluğu olmadığını” söyledi.

Ebubekir Şahin’in bacanağı Hasan Taşkın’ın da RTÜK’te çalıştığı öğrenildi. Taşkın da soruları yanıtsız bıraktı.

BirGün’ün bu skandallar zinciri için özel kalem müdürlüğü ve basın danışmanı aracılığıyla ulaşmaya çalıştığı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de bu görevlendirmelerle ilgili bir açıklama yapmadı. RTÜK Özel Kalem Müdürlüğü görevlileri Şahin’in iki hafta boyunca yurtdışında olacağını iletmekle yetindi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ebubekir Şahin'den yakınlarına büyük kıyak: Bacanağını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:18:23