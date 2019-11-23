Samanyolu Haber /Gündem / ''Ebuzer Gıffari de mi marjinaldi, o da mı terör propagandası yapıyordu?'' /23 Kasım 2019 15:32

''Ebuzer Gıffari de mi marjinaldi, o da mı terör propagandası yapıyordu?''

Yazar İhsan Eliaçık, dün cuma hutbesinde Müslümanlara maddi imkansızlıklar ve zorluklara isyan etmemeleri çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın siyasi davrandığını öne sürerek tepki gösterdi.

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Kişisel Twitter hesabında yaptığı yorumda Ebuzer el-Gıffari’nin "Aç sabahlayıp da isyan etmeyip kılıcına davranmayanın aklına şaşarım" sözlerini hatırlatan Eliaçık, “Sahabeden Ebuzer el-Ğifari bu sözüyle marjinallik mi yapmış? Söylediği terör propagandası mı” diye sordu:
''Cuma hutbesinde "isyan etmeyin" çağrısında bulunan Diyanet'e soru:  Sahabeden Ebuzer el-Ğifari aşağıdaki sözüyle marjinallik mi yapmış?  Söylediği terör propagandası mı? 
"Aç sabahlayıp da isyan etmeyip kılıcına davranmayanın aklına şaşarım"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınan ve cuma günü Türkiye genelindeki binlerce camide okunan "Musibetlere Karşı Müminin Tavrı" başlıklı hutbede şu ifadelere yer verilmişti:

“Elbette hiçbirimiz zorluklarla karşılaşmayı arzu etmeyiz. Ancak müminler olarak biliriz ki, hayatın güzel anları kadar, sıkıntılı zamanları da dünya imtihanımızın birer parçasıdır. Cenab-ı Hak, insanı bazen elindekileri alarak bazen de fazlasıyla nimet vererek imtihan eder. Bu yüzden, musibet karşısında isyan etmek, kırıp dökmek ya da kötü söz söylemek yerine öncelikle sabırlı ve metanetli olmaya gayret gösteririz. Sağduyu ve akl-ı selim ile hareket ederiz. Sıkıntıyı aşmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiririz. Bizler, her musibetten dünyamıza ve ahiretimize yönelik dersler çıkartırız. Benzer sıkıntılara maruz kalmamak için hata ve ihmallerimizi gözden geçiririz. İlim sahibi, tecrübeli insanlardan yardım alır, ondan sonra da Rabbimize tevekkül ederiz.”
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