Samanyolu Haber /Gündem / Ecevit hükümetinin efsane ismi Kemal Derviş hayatını kaybetti /08 Mayıs 2023 13:21

Ecevit hükümetinin efsane ismi Kemal Derviş hayatını kaybetti

Ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti. Derviş bir süredir ABD'de Parkinson sebebiyle tedavi görüyordu.

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2001 krizi sonrası dönemin koalisyon hükümeti tarafından ekonomi yöntemimin başına getirilen eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti.

NTV'nin haberine göre Parkinson hastalığıyla mücadele eden ve durumu son 3 aydır ağırlaşan Kemal Derviş, Washington'da tedavi görüyordu.

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?
Kemal Derviş, 10 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da doğdu. İngiltere'de bulunan Londra Ekonomi Okulu'ndan mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Princeton Üniversitesi'nde de doktora eğitimi aldı.

1973-1976 yılları arasında da Bülent Ecevit'e danışmanlık hizmetinde bulundu. Bunun yanında ODTÜ'de de öğretim üyeliği yaptı. 1978'de de Dünya Bankası'na girdi. 

3 Mart 2001 tarihinde de ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı vazifesine getirildi. Daha sonra İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Fakat bu partiye katılmayarak CHP'den milletvekili adayı oldu. 

2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 9 Mayıs 2005 tarihinde de görevinden istifa ederek Birleşmiş Milletler'in kalkınma programı başkanlığına atandı.

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