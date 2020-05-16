Economist'e göre Türkiye, Türk Lirası'nı akıllıca ve verimli savunmuyor









Gelişmekte olan piyasaların yöneticilerinin nakit akışının olmamasından çok sık şikayetçi olduğunu belirten dergi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 6 Mayıs'ta yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferansta ise Türkiye'nin dolar rezervlerinde sıkıntı yaratan bir durum olmadığı güvencesi verdiğini aktardı.





Dergide şu ifadeler yer aldı:





"Ancak ertesi gün ülkenin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, üç yabancı bankayı, BNP Paribas, UBS ve bu konferansın yapılmasına ön ayak olan Citigroup'u Türk Lirası zorunluluklarını yerine getirmedikleri için payladı. Ceza olarak da bu bankalara ülkenin lira piyasasını yasakladı. Dört gün sonra ise hava değişti ve yasak kaldırıldı. Resmi söylemdeki bu dostluk ile düşmanlık arasında gezinen değişim, kuru korumak için sürekli duyulan kaygıdan ileri geliyor."





Türk Lirası'nın dolara karşı yılın başından beri yüzde 15 değer kaybettiği hatırlatılan haberde, bunun gelişmekte olan para birimleri arasındaki en yüksek değer kaybı olduğu vurgulanıyor.



