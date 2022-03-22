Samanyolu Haber /Spor / Eczacıbaşı, CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulşatı /22 Mart 2022 23:42

Eczacıbaşı, CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulşatı

Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı deplasmanda 3-1 yenen Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Sahasındaki ilk maçı da 3-1 kazanarak avantajlı bir şekilde Almanya'daki rövanş karşılaşmasına çıkan Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda da rakibini aynı skorla mağlup ederek CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Seyirci avantajını arkasına alan ev sahibi ekip ilk sete iyi başlayarak 13-10 öne geçti. Daha sonra etkili bir oyun ortaya koyan Eczacıbaşı farkı kapatarak ilk seti 25-18 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Başa baş geçen ikinci seti de 25-21 kazanan turuncu-beyazlı ekip hem durumu 2-0 yaptı hem de ilk maçın avantajıyla şampiyonluğu garantiledi.

Üçüncü sette üstün bir oyun sergileyen Stuttgart, bu seti 25-18 kazanarak skoru 2-1'e getirdi.

Çekişmeli geçen dördüncü sette üstünlük sağlayarak 26-24 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmadan da 3-2 galip ayrıldı.
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