Samanyolu Haber /Dünya / Eczacılık tarihinin en büyük cirosu /03 Şubat 2021 13:09

Eczacılık tarihinin en büyük cirosu

ABD'li ilaç devi Pfizer, Alman BioNTech firmasıyla birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısından 15 milyar dolar ciro beklediklerini açıkladı.

SHABER3.COM

Pfizer firması salı günü 2020 yılının son çeyreğiyle ilgili mali verilerini kamuoyuyla paylaştı. Şirket yetkilileri 2021 yılı içerisinde sadece Covid-19 aşısı satışlarının tüm ciroyu yüzde 25-30 oranında artırmasını beklediklerini belirterek, firmaya yaklaşık 15 milyar dolarlık ek gelir getireceğini duyurdu.

Euronews'te yer alan haberde firma yöneticileri pandemi sebebiyle Pfizer-BioNTech ortaklığının dünya eczacılık tarihinin en büyük aşı satışı ve gelirini elde edebileceğini ifade ederek, diğer ilaç ve tıbbi malzeme satışlarıyla birlikte şirketin yıllık cirosunun da 60 milyar doları geçebileceği kaydedildi.

1849 yılında ABD'nin New York şehrinde kurulan ilaç devi Pfizer, 2019 yılında 51. 75 milyar dolar ciro elde etmiş, vergiler ve masraflar sonrası 16.27 milyar dolar net gelir beyan etmişti.

Avrupa'daki adının "Comirnaty" olacağı duyurulan Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının ilk faz denemeleri 23 Nisan 2020 tarihinde başlamış, aşıya Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) başta olmak üzere birçok ülke ve kuruluş "acil durumlarda kullanım onayı" vermişti.

2021 yılı sonuna kadar Pfizer-BioNTech firmalarının yaklaşık 1,5 milyar doz "Comirnaty" adlı aşıdan piyasaya sürmesi bekleniyor.
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