Samanyolu Haber /Gündem / Eczaneden ilaç alımında yeni düzenleme /29 Ağustos 2022 20:58

Eczaneden ilaç alımında yeni düzenleme

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 25 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) dair açıklama yaptı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) 25 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) dair açıklama yaptı.

SUT sebebiyle 3 Eylül itibarıyla doktor beyanının geçersiz sayılacağı ve hastanın ilaç alması engellenmiş olacağı aktarılan açıklamada "Doktorun yazdığı reçetedeki ilacı hastanın alabilmesi için öncelikle başka bir ilaç kullanması gerekiyor. Doktor 'Bu ilacı daha önce kullandı ama tedavisi başarılı olmadı' dese bile SGK bunu kabul etmiyor" denildi.

"DOKTORUN TEDAVİSİNE MÜDAHALE EDİLEMEZ İLKESİ ORTADAN KALKIYOR"

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, SGK'nin doktorun tedavisine eczaneler üzerinden müdahale etmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yeni SUT değişikliğine kadar; birbirleri ile bağlantılı, basamaklı ilaçlar reçete edildiğinde raporların açıklama kısmına kullanıldı, tolere edemedi, etki görülmedi ibareleri ekleniyordu ve ilaçlar karşılanıyordu. Şimdi ise SGK, hekimin reçetede 'hasta şu ilacı kullanmıştır, sonuç alınamamıştır' şeklindeki beyanlarını kabul etmem, hastanın Medula ilaç geçmişinde o ilacın kaydı olması gerekmektedir diyor. Söz konusu değişiklikle 'Doktorun tedavisine müdahale edilemez' ilkesi tamamen değerini yitirmiş durumdadır."

"ECZACININ HASTA İLE KARŞI KARŞIYA GELMESİNE NEDEN OLACAK"

SGK’nin bu uygulamasının, eczacıya hekimin teşhis ve tedavisinin takibini yaptırtarak günlük iş akışını yavaşlatacağını ve hasta ile karşı karşıya gelmesine neden olacağını kaydeden Saydan, "Eczacı her reçetenin, her ilacın peşinde koşturabilecek güç ve zamana sahip değildir. Kaldı ki Medula Sistemi en fazla bir yıllık ilaç geçmişini göstermekte, ücretli olarak ilacını alan hastanın bu bilgisine erişme imkânımız bulunmamaktadır" dedi.

"MANTIKLI BİR İZAHI YOK"

Piyasadaki ruhsatlı ilaç sayısının 14 bin 932, kurumca ödenen ilaç sayısının ise 8 bin 178 olduğunu aktaran Saydan, "Bu uygulama ile diyabet hastalarından kanser hastalarına, tansiyon, kalp ve kronik alerji hastalarına kadar ve bunlar gibi hastalıklarda kullanılan binlerce ilacın tek tek eczacılarca manuel olarak geçmiş kontrolünün yapılması mümkün olmadığı gibi kurumun bilgisayar sisteminin kontrol edemediği şeylerden sorumlu tutulmamızın mantıklı bir izahı da bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
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