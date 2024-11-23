Eczanelerde büyük kriz: Reçeteyle giden eli boş dönüyor

Türkiye genelinde eczacılar, artan maliyetler ve bulunamayan ilaçlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Reçetesiyle eczaneye giden vatandaş eli boş dönüyor.



Geçtiğimiz ay ilaç kurunu zam yapılsa da ecza depolarında pek çok ilaç bulunamadı. Antibiyotik, diyabet ilaçları ve tüp bebek ilaçlarına erişilemiyor.



NTV’ye konuşan bazı vatandaşlar da ağrı kesicileri bile bulmakta zorluk çektiklerini söyledi.



Eczacılar da her gün ilaç bulma mesaisi yapıyor. Eczacılar bu sorunla ilgili hastalarla baş başa kalıyor. Hastaların ilaç konusunda direttiklerini ancak depodan ilaçların eczanelere gelmediği belirtiliyor. Eczacılar sorunla ilgili yetkililerden çözüm bekliyor.