'Eczanelerde de aşılama yapılsın' çağrısı

Pandemide toplumsal bağışıklığın bir an önce sağlanabilmesi için 27 bin eczacının aşılama sürecine dahil edilmesi istendi. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, pek çok ülkenin bu süreçte eczacıları aşılama sistemine dahil ettiğine dikkat çekerek, "Biz eczacıları aşılama sürecine dahil eden yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını istiyoruz" dedi.





İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Tekirdağ, Mersin, Kocaeli ve Kırklareli Eczacı Odaları "Aşılamanın Önemi ve Eczacının Rolü" başlıklı bir bilgilendirme raporu hazırladı.





Eczacıların ilgili eğitimlerini tamamlamalarının ardından aşılama sürecine dahil edilmesinin sağlık altyapısını daha da güçlendireceği kaydedilen raporda; eczacıların aşı karşıtlığını gidermek, aşılar hakkındaki tereddütleri ortadan kaldırmak ve halka kanıta dayalı tavsiyeler sunmak için uygun eğitime ve konuma sahip sağlık çalışanları olduğuna dikkat çekildi.





"27 bin eczacıyla aşılamayı yaygın hale getirmek mümkün"





Rapora ilişkin açıklama yapan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde Covid-19 aşılarının 2021 bahar aylarında eczanelerden temin edilmeye ve eczacılar tarafından uygulanmaya başlandığını belirtti. Sarıalioğlu, "Eczacıların aşılamada aktif rol alması ile bu ülkeler pandemi ile mücadelede zaman ve hız kazanmışlardır. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan yaklaşık 27 bin serbest eczane aracılığıyla aşılamayı daha yaygın, kolay ve hızlı hale getirmek mümkündür" dedi.





"Eczacıların faaliyet kapsamı aşılamayı da içerecek biçimde genişletilmeli"





Sadece Covid-19 aşısının değil; grip, zatürre, Hepatit-B aşılamalarının da eczacılar tarafından uygulanabilmesi gerektiğini kaydeden Sarıalioğlu’nun açıklaması şöyle:





"Bugün ABD'de birçok eyalette çocuklar da dahil olmak üzere birçok hastalığa karşı yapılan aşılamalarda eczacılar aktif rol almaktadırlar. ABD’de 12 yaş ve üzeri herkesin artık Covid-19 aşısı olması önerilmektedir. Her yaş grubu kendisi için uygun olan aşıyı eczanelere gidip yaptırabilmektedir. İrlanda'da eczacıların grip aşısı yapmaya başlamalarıyla birlikte ülkedeki aşılama oranı artmıştır. Yapılan istatistiki çalışmalarda, grip aşısını ilk kez eczanede olan İrlandalıların yüzde 99'unun bir sonraki aşı için tekrar eczaneye geleceğini beyan ettikleri görülmüştür. Fransa’daki tüm serbest eczacılar, gerekli eğitim programını aldıkları ve gerekli koşullara uydukları zaman, eczanede grip aşıları uygulama hakkına sahiptirler. Türkiye'de sağlık hizmetinin en ön saftaki neferleri ve sağlık hizmeti ekibinin ayrılmaz bir parçası olan biz eczacılar, hastalara her gün dokunarak sağlıklarına değerli katkılar yapmaktayız. Bu sebeple eczacıların faaliyet kapsamının aşılamayı da içerecek biçimde genişletilmesi, bağışıklık ve halk sağlığına yaptıkları katkıyı nihai olarak daha da ileriye taşıyacaktır."