Samanyolu Haber /Gündem / Eczanelerde maske satışı yasaklandı /07 Nisan 2020 14:34

Eczanelerde maske satışı yasaklandı

Türk Eczacıları Birliği (TEB), "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" açıklamasını yaptı.

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Ücretli maske satışının yasaklanması kararıyla ilgili Türkiye Eczacılar Birliği'nden açıklama geldi.

Eczacılar Birliği yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, maske satışının yasak olduğu ifade edilmiştir. Konu hakkında yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar, meslektaşlarımızın eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır."
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