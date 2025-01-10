Samanyolu Haber /Gündem / Edip Akbayram hakkında flaş gelişme! /10 Ocak 2025 16:51

Edip Akbayram hakkında flaş gelişme!

Evinde düşmesi sonrasında iç kanama geçiren ve yoğun bakıma kaldırılan usta sanatçı Edip Akbayram, ameliyat edildi. Yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından usta sanatçı yeniden yoğun bakımda tedavi altına alındı.

SHABER3.COM

Geçen hafta zatürre nedeniyle hastanelik olan 75 yaşındaki ünlü sanatçı Edip Akbayram, evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılmış, iç kanama geçirdiği açıklanmıştı.

1 SAAT SÜREN OPERASYON SONRASINDA YENİDEN YOĞUN BAKIMDA

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şarkıcının tedavi sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Edip Akbayram, bugün öğlen saatlerinde ameliyat edildi. Usta sanatçı, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı.

AKBAYRAM AİLESİNDEN ORTAK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan ve eşi Ayten Akbayram ortak bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada şöyle denilmişti: Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik. Hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyor ve tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyoruz. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Sevenlerinden dua bekliyoruz.

“İNANIYORUZ, SAHNELERE DÖNECEK”

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edilen sanatçı Edip Akbayram’ın eşi Ayten Akbayram usta sanatçının son durumunu açıkladı. Ayten Akbayram “İnanıyoruz yeniden iyi olacak, ayağa kalkacak ve sahnelere dönecek. Sevenlerinden dua bekliyoruz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Edip Akbayram hakkında flaş gelişme! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:21:56