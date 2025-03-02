Edip Akbayram hayatını kaybetti

Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.





4 Ocak’tan bu yana tedavi gören 75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden bugün saat 19:30’da hayatını kaybetti.





İstanbul İl Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin değerli sanatçılarından Edip Akbayram, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz" denildi.





CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Edip Akbayram'ın hayatını kaybetmesinin ardından cenaze programı da belli oldu.





4 Mart Salı günü saat 11'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Akbayram adına tören düzenlenecek. Ardından saat 13:30'da Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak.





Cenaze namazını müteakiben, Akbayram'ın Üsküdar'da Karacaahmet Mezarlığı'na defin işlemi gerçekleştirilecek.











