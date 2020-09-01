Samanyolu Haber /Politika / Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması /01 Eylül 2020 21:39

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş açıklaması

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevinde telefon ile konuşturulmadığı ve çocuklarıyla görüştürülmediği yönündeki iddialar, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüştürülmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Başsavcılık, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve paylaşımlarda, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği, çocukları ile görüştürülmediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlülere, ziyaret hakları kapalı görüş şeklinde kullandırılmaktadır. Yine Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda tutuklu ve hükümlüler, bir seferde en fazla ikişer yakınlarıyla olmak üzere ayda iki defa kapalı görüş hakkından yararlanmakta. Her tutuklu ve hükümlü gibi Selahattin Demirtaş da ağustos ayında kapalı görüş ve telefonla görüşme haklarını kullanmıştır. Başak Demirtaş bir kızı ile birlikte 10.08.2020 tarihinde, diğer kızı ile birlikte de 20.08.2020 tarihinde eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişlerdir. Selahattin Demirtaş ağustosta ailesiyle sekiz defa telefonla görüşmüştür. Selahattin Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği ve telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği yönündeki iddialar asılsızdır. Edirne'deki ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır." 
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