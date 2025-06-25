Edirne’de katliam gibi kaza! Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi hayatını kaybetti

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de korkunç bir kaza meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir sürücünün kullandığı otomobil, sürücüsün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı.



Feci kazada otomobilde bulunan 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.



Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza yerine giderek incelemelerde bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, “Otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarpıyor. 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı" dedi.