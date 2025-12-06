Samanyolu Haber /Gündem / Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı /06 Aralık 2025 10:14

Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı

Hizmet Hareketi mensubu olduğu iddiasıyla Edirne merkezli operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 öğrenciden 6'sı tutuklandı.

SHABER3.COM

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, Edirne merkezli beş ilde Hizmet Hareketi mensupları olduğu iddiası ile  bazı adreslere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla iletişim ve MASAK raporları doğrultusunda nefret operasyonu için harekete geçti. Edirne merkezli olmak üzere İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Bilecik’te eş zamanlı  nefret operasyonları yapıldı.

Operasyonlarda, Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gören ve mezun olan kişilerin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişi gözaltın alındı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan öğrenciler, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece, 6 öğrencinin tutuklanmasına karar verildi. 6 öğrenci de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 



Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

