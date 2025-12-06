Edirne merkezli nefret operasyonda 6 öğrenci tutuklandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, Edirne merkezli beş ilde Hizmet Hareketi mensupları olduğu iddiası ile bazı adreslere yönelik operasyon gerçekleştirildi.Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla iletişim ve MASAK raporları doğrultusunda nefret operasyonu için harekete geçti. Edirne merkezli olmak üzere İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Bilecik’te eş zamanlı nefret operasyonları yapıldı.Operasyonlarda, Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gören ve mezun olan kişilerin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişi gözaltın alındı.Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan öğrenciler, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece, 6 öğrencinin tutuklanmasına karar verildi. 6 öğrenci de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.