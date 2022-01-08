Samanyolu Haber /Gündem / Edirne'de bir mülteci donarak yaşamını yitirdi /08 Ocak 2022 12:55

Edirne'de bir mülteci donarak yaşamını yitirdi

Edirne'nin İpsala ilçesinde Çeltik sahası binasına sığınmak isteyen mültecinin donarak yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

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Edirne'nin İpsala ilçesi Karpuzlu Beldesi'nde akşam saatlerinde çeltik tarlaları içinde bulunan bir binanın önünde ceset görülmesi üzerine jandarmaya haber verildi.

Yetkililerin ve İpsala Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesiyle yapılan incelemede, şahsın yabancı uyruklu olduğu, üzerinde herhangi bir kimlik bulunmadığı ve donarak öldüğü tespit edildi.

Keşan Halkın Sesi'nde yer alan habere göre, mültecinin cesedi İpsala Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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