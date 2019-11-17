Edirne'de kahvehane tarandı: 11 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesinde, aralarında gece çıkan tartışma nedeniyle 4 kişilik bir grup, kahvehanede oturanlara silahlarla saldırdı.







Kahvede oturanların üzerine ateş açılması sonucu 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Uzunköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi edinilemedi.





SİLAHLARIN ARASINDA RESMİ RUHSATLI OLAN SİLAHLARDA VAR





Olay sırasında kahvede oturan bir görgü tanığı, "4 kişi önce araba ile yakındaki bir kahvenin önünde durdular. Daha sonra biri elinde tabanca ile diğeri ise çiftçi mallarından kendisine verilen resmi ruhsatlı tüfek ile kahvede oturanlara ateş açtı. Silah seslerinin ardından herkes yere yattı. Bu arada kahve önünde oturanlardan da yaralananlar oldu" bilgisi verdi.





Mahalle halkı, iki aile arasında daha önce husumet bulunduğunu ve asıl hedeflerinin aralarında husumet olan kişileri korkutmak olduğunu iddia etti.



