Samanyolu Haber /Gündem / Edirne'de Nazi soykırımı anması /02 Ağustos 2022 15:21

Edirne'de Nazi soykırımı anması

Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudiler ve diğer bazı milletlerden insanlarla birlikte katlettiği Romanlar, Türkiye'de anıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye’nin ilk Roman milletvekili CHP’li Özcan Purçu, Nazilerin yüz binlerce romana yönelik soykırımını unutmayacaklarını belirterek, 2 Ağustos 1944’te Auschwitz Kampındaki katliamı andı.

Purçu, “Faşizme karşı el ele mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Hitler Almanyasında Yahudiler gibi Nazilerin hedefi haline gelen Romanlara, ayrımcılıkla başlayan saldırılar İkinci Dünya Savaşı’nda soykırıma vardı. Naziler tarafından yıllarca “aşağı ırk” denilerek ayrımcılığa ve katliamlara uğrayan Romanlar, Macaristan, Polonya ve Çekoslovakya gibi birçok kampta zorla çalıştırılıp deneylerde kullanıldı. Nazilerin iktidarında katliama uğrayan Romanların sayısının toplamda 500 bine yakın olduğu ifade ediliyor.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Nazilerin Auschwitz Kampında 3 bin kişinin öldürüldüğü Roman Soykırımını andı.

Toplamda yüzbinlerce romanın katledildiği soykırımın 78. yılında açıklama yapan Purçu, “Bugün 2 Ağustos Roman Soykırımı’nı anma günü. 2 Ağustos 1944 yılında Alman Nazileri tarafından kamplarda Roman vatandaşlarımız çoluk, çocuk, yaşlı, genç denmeden katledildiler. Biz de bu günü asla unutmuyoruz ve unutulmasına izin vermeyeceğiz. Faşizme karşı el ele mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.
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