Edirneli esnafa kepenk kapattı

Bulgaristan'da Sağlık Bakanlığı artan Covid-19 vakaları ve ülkedeki aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge'ye aldı. Ülkeye girişlerde PCR testi şartı getirilmesi ise Edirne'ye gelen turist sayısında düşüşe yol açtı. Kentteki birçok işletmeci turist sayısı düşünce kepenk kapattı.





Bulgaristan'da PCR testinin 600-700 lira arasında olması, kural devreye girince etkisini gösterdi ve ilk günden turist sayısında düşüş yaşandı. Türkiye'ye giriş yapan turist sayısı geçen hafta 10 bin civarındayken, dün 3 bin 207'ye düştü. Yüzde 70'lik düşüş, Bostanpazarı Caddesi'ndeki esnafın satışlarını düşürdü.





'MALLAR ELİMİZDE KALDI'

Esnaf Halil Girgin, Bulgaristan'da hükümetinin PCR testi zorunluluğu uygulamasının başlamasının ardından işlerinin çok durgunlaştığını belirtti ve şöyle konuştu:

"İşlerimiz şu anda durgun. Bulgaristan test uyguladığı için gelen giden kesildi. Görüyorsunuz kimse yok. Aldığımız tüm mallar elimizde kaldı diyebilirim. Zor durumdayız şu anda. Elektrik, kira parası zor ödenecek herhalde. Bu şekilde devam ederse dükkanı kapatmak zorunda kalacağız. Yan komşumuz kapalı. Ben de kapatıp memleketime gideceğim. Manisa Akhisar'dan geldim buraya, 2-3 ay kapalı kalacağı söyleniyor. Şu anda in cin top oynuyor. Dönüşte test mecburi olduğu için 80-90 leva para vermek istemiyorlar. Bütün esnaf burada Bulgaristan'dan gelen turiste bağlı. Onlar gelmediği sürece herkes kapatmak zorunda kalır dükkanını."













'EDİRNE EKONOMİSİNİN YÜZDE 99'U BULGARLAR'

Turist sayısındaki düşüşten etkilenen bir diğer esnaf Metin Doğan da siftah yapamadıklarını ve turistlerin 'gelemeyeceğiz' dediklerini aktardı. Doğan şöyle devam etti:





"Anlatmamıza gerek yok, caddeyi ve sokağı görüyorsunuz, insan bile geçmiyor. Edirne'ye Bulgar gelmediği zaman işlerimiz kötü. Edirne ekonomisinin yüzde 99'unu Bulgar'lar ayakta tutuyor. Şimdi PCR testi zorunluluğu çıkardıklarından dolayı hiç Bulgar gelmiyor. İş güç yok, sabahtan beri oturuyoruz, daha siftahımız yok. Bundan 2-3 gün önce son geldiklerinde sorduk, çok zor olduğunu ve gelemeyeceklerini söylediler. Bulgaristan'da PCR testinin 80 leva olduğunu, bu parayı veremeyeceklerini söylediler. Türkiye'de yapılan testi de Bulgaristan'ın kabul etmediğini belirttiler. Sonunun ne olacağını onlar da bilmiyor biz de bilmiyoruz, bekliyoruz. Bulgar hükümeti ne zaman test zorunluluğunu kaldırırsa o zaman biz de ekmek yiyeceğiz, yoksa işimiz bozuk" dedi.





'BU ÜÇÜNCÜ KAPANIŞ'

Esnaf Sema Battal, her yılbaşında kapanma yaşandığını ifade etti ve "İşler bitti artık yok. Bulgar turistler gelmiyor. PCR test ücretinin çok pahalı olduğunu söylüyorlar, o nedenle gelmiyorlar. Dükkanları kapadık. Beklemekten başka yapacağımız bir şey yok. Stokta elimizde mallarımız kaldı. Yerli müşteri buraya gelmiyor, sadece Bulgar vatandaşları geliyor. Onlar da gelmediği için zor durumdayız. Her yılbaşından sonra aynı olay oluyor. Bu üçüncü kapanış. Bakalım nereye kadar gidecek" diye konuştu.













BULGARİSTAN'IN KARARI

Bulgaristan'da aşılama oranının yüzde 27'ler seviyesinde kalınca, hükümet test zorunluluğu getirdi. Aşı zorunluluğu ve negatif PCR testi uygulaması 20 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Devlet Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden, ülkelerine dönüşte, AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi istemeye başladı.