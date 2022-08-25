Edremit Körfezi alarm veriyor

BAĞIMSIZ ANALİZ YAPTIRILDI





Edremit Körfezi’nde çözümü sürekli geçiştirilen ‘deniz kirliliği’ sorunu bölge halkı için tehdit oluşturuyor. Edremit Çevre Derneği ve Balıkesir Tabip Odası yaşanan kirliliğe ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.Altyapı yetersizliği karşısında hızlı çarpık kentleşmenin kirliliğe neden olduğunu ifade eden Edremit Çevre Derneği ve Balıkesir Tabip Odası, “Acil olarak gerekli önlemler alınmazsa, durum hızla bir çevre felaketine doğru gidiyor” uyarısında bulundu.Edremit Çevre Derneği Başkanı Kubilay Saygın Öztürk ve Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"2021 yılından itibaren Sağlık İl Müdürlüğü analiz sonuçları ilginç bir şekilde sürekli “İyi” olarak açıklanmaya başlandı. Bu durum 2022 yılında da ‘İyi, Orta’ şeklinde devam etti. Hiçbir şekilde ‘Kötü’ sonuç açıklanmadı Körfez sahillerinde. Oysa bütün bu sürede özellikle derelerin denize boşaldığı yerlerdeki ağır koku; pek çok sahilde görülen bulanıklık ve köpüklenme; en önemlisi de deniz suyuyla temastan sonra ortaya çıkan ve özellikle çocuklar ile yaşlılarda görülen, ateş ve ishale yol açan hastalıklar, kamuoyunu ziyadesiyle rahatsız etmekteydi. Körfez’de hiçbir yeni altyapı yatırımı yapılmadığı halde, raporlardaki bu “düzelme eğilimi” haliyle yurttaşları tatmin etmedi, bu sonuçlara inanamadılar."Kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda ve gerçeği öğrenebilmek için bağımsız ve akredite bir kuruluşa analiz yaptırdıkları belirtilen açıklamada halk sağlığını tehdit eden sonuçlar paylaşıldı: "BÇM ÇEVMER Ölçüm Analiz ve Laboratuar Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne yaptırdığımız ve derelerin denize döküldüğü noktaları esas aldığımız numuneler arasında Edremit Çayı’nın denize ulaştığı noktanın analiz sonucu bizleri gerçekten hayrete düşürdü. Bu analize göre 100 mililitre deniz suyunda en fazla 1.000 birim olması durumunda insan sağlığı için tehlike meydana getiren E. Coli 1.500 çıktı. Yine 100 mililitre deniz suyunda en fazla 370 birim olmasına durumunda insan sağlığı için tehlike meydana getiren Enterekok ise 1.700 birim çıktı."