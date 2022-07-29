Samanyolu Haber /Gündem / Edremit Müftülüğü’nden imamlara talimat: Mükafat Gülen’in cenaze namazı kıldırılmayacak! /29 Temmuz 2022 01:58

Edremit Müftülüğü’nden imamlara talimat: Mükafat Gülen’in cenaze namazı kıldırılmayacak!

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Türkiye’deki yakınlarına yönelik zulüm devam ediyor.

Kemal Gülen'in annesi Mükafat Gülen ruhunun ufkuna yürüdü

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Türkiye’deki yakınlarına yönelik soykırım devam ediyor. Gülen’in 2014’te hayatını kaybeden kardeşi Sıbgatullah Gülen’in eşi Mükafat Gülen geçtiğimiz hafta Hakk’a yürümüştü.

Edremit Müftülüğünün talimatı nedeniyle üç camiide imamların Mükafat Gülen’in cenaze namazını kıldırmadığı öğrenildi. Belediye hoparlöründen yapılan ‘ölüm ilanından’ haberdar olan müftülüğün, imamları arayarak ‘cenaze namazı kılınmayacak’ talimatı verdiği belirtiliyor.
 
Uzun yıllar Samanyolu Televizyonu Ana Haber sunuculuğu görevi yapan Kemal Gülen’in de annesi olan Mükafat Gülen’in cenaze namazının kardeşi tarafından mezarlıkta kıldırıldığı öğrenildi.
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