Samanyolu Haber /Politika / Efkan Ala'ya AKP içinde yeni görev /10 Kasım 2020 21:43

Efkan Ala'ya AKP içinde yeni görev

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği ifade edildi.

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Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildiği öğrenildi.

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Efkan Ala'nın ataması ile ilgili sosyal medya hesabından tebrik paylaşımında bulunan eski Bakan ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensibi ile Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Bursa Milletvekilimiz Efkan Ala'yı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.



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