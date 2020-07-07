Samanyolu Haber /Medya / Efsane Armstrong için söylediler /07 Temmuz 2020 13:52

Efsane Armstrong için söylediler

Dünya çocukları bu sefer ünlü Amerikalı trompetçi- caz müzisyeni Louis Daniel Armstrong’u anmak için bir araya geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLU HABER - Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin (IFLC) projelerine destek veren 20 ülkeden 12-16 yaş aralığında 30 öğrenci internet üzerinden bir araya gelerek Armstrong’u ölüm yıl dönümünde unutmadı. Genç yetenekler sanatçının popüler parçalarından ‘What a Wonderful World’ parçasını seslendirdi. What a Wonderful World, geçmiş yıllarda çocukların severek seslendirdiği bir parça olarak da biliniyor. Video IFLC’nin YouTube hesabında 7 farklı dilde yayına verildi. 

4 Ağustos 1901’de New Orleans’ta doğan Louis Armstrong dünyanın en iyi caz müzisyenleri arasında kabul ediliyordu.

Jazz’ın büyükelçisi olarak kabul edilen Armstrong, sadece ABD’de değil aynı zamanda Afrika, Avrupa ve Asya’da da turnelere katıldı. 

Armstrong "Stardust", "What a Wonderful World", "When The Saints Go Marching In", "Dream a Little Dream of Me", "Ain't Misbehavin'", ve "Stompin' at the Savoy" gibi birçok hit parçaya imza attı. "We Have All the Time in the World" parçası James Bond filmi "On Her Majesty's Secret Service'te kullanıldı.

1964 yılında Billboard Top 100 Chart'ta Beatles'i "Hello, Dolly" adlı çalışmasıyla 1 numaradan indirdi ve yerine geçti. Böylelikle 63 yaşında bir müzisyen olarak ABD müzik listelerinde 1 Numaraya yerleşmiş şarkı sahibi en yaşlı insan olarak rekor kırmış oldu.Ünlü sanatçı 6 Temmuz 1971’de 69 yaşında New York’ta hayatını kaybetti. 

Projeye destek veren ülkelerin isimleri ise şöyle; ABD, Fransa, Belarus, Almanya, Nijerya, Romanya, Hindistan, Japonya, Bulgaristan, Tunus, Vietnam, Ukrayna, Kırgızistan, Kenya, Kosova, Avustralya, Endonezya, Güney Afrika, Makedonya ve Mozambik.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Efsane Armstrong için söylediler Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:09:40