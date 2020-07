Efsane Armstrong için söylediler

SAMANYOLU HABER - Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin (IFLC) projelerine destek veren 20 ülkeden 12-16 yaş aralığında 30 öğrenci internet üzerinden bir araya gelerek Armstrong’u ölüm yıl dönümünde unutmadı. Genç yetenekler sanatçının popüler parçalarından ‘What a Wonderful World’ parçasını seslendirdi. What a Wonderful World, geçmiş yıllarda çocukların severek seslendirdiği bir parça olarak da biliniyor. Video IFLC’nin YouTube hesabında 7 farklı dilde yayına verildi.







4 Ağustos 1901’de New Orleans’ta doğan Louis Armstrong dünyanın en iyi caz müzisyenleri arasında kabul ediliyordu.





Jazz’ın büyükelçisi olarak kabul edilen Armstrong, sadece ABD’de değil aynı zamanda Afrika, Avrupa ve Asya’da da turnelere katıldı.





Armstrong "Stardust", "What a Wonderful World", "When The Saints Go Marching In", "Dream a Little Dream of Me", "Ain't Misbehavin'", ve "Stompin' at the Savoy" gibi birçok hit parçaya imza attı. "We Have All the Time in the World" parçası James Bond filmi "On Her Majesty's Secret Service'te kullanıldı.





1964 yılında Billboard Top 100 Chart'ta Beatles'i "Hello, Dolly" adlı çalışmasıyla 1 numaradan indirdi ve yerine geçti. Böylelikle 63 yaşında bir müzisyen olarak ABD müzik listelerinde 1 Numaraya yerleşmiş şarkı sahibi en yaşlı insan olarak rekor kırmış oldu.Ünlü sanatçı 6 Temmuz 1971’de 69 yaşında New York’ta hayatını kaybetti.





Projeye destek veren ülkelerin isimleri ise şöyle; ABD, Fransa, Belarus, Almanya, Nijerya, Romanya, Hindistan, Japonya, Bulgaristan, Tunus, Vietnam, Ukrayna, Kırgızistan, Kenya, Kosova, Avustralya, Endonezya, Güney Afrika, Makedonya ve Mozambik.