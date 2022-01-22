Efsane boksör Muhammed Ali’nin eşinden Hizmet gönüllülerine: Sizler benim yeni ailemsiniz

Hizmetten.com'dan Türkmen Terzi'ningöre, Amerikalı aktör, yazar, yardımsever Dr Khalilah Ali ve Nizamiye’nin banisi Ali Katırcıoğlu arasında ilginç diyaloglar geçti. 72 yaşında olan Khalilah Ali’nin enerjisi, çoşkusu dikkatlerden kaçmadı. Khalilah Ali yemek esnasında bazı anılarını paylaştı, “Ben on yaşında okulda iken Muhammed Ali okulumuza geldi. Öğrencilere şöyle hitap etti, “Ben gelecekte meşhur bir insan olacağım, bakın size imzalı kağıtlar veriyorum, bu kağıtları saklayın, sizler için önemli; bana dönünce, kendisine, Müslüman olmadan önceki ismi olan Cassius Marcellus Clay diye hitap ederek, senin ismin Romalı ismi. Sen Romalıların insanlara neler yaptıklarını biliyor musun?, bu isim değerli bir isim değil, ‘clay’ de toprak demek, bu isimden yapsan yapsan çömlek yaparsın, onun için senin böyle mana ifade eden değerli İslami bir ismin, Müslüman ismin var mı? Eğer böyle bir ismin yoksa bu isim benim için bir şey ifade etmez, onun için ben bu kağıdını yırtıp atıyorum dedim, onun gözünün önünde yırttım attım…”Khalilah Ali, Muhammed Ali’nin Vietnam Savaşı’na gitmeyi reddetmesinin arka planını ise şöyle anlattı, “Ben daha çok genç yaşta iken, Amerika’nın asker toplama kampanyası esnasında herkes mecburi olarak askere gidiyordu, o zaman işte Muhammed Ali askere gitmek istemediğini ifade etti, sonra da bir arkadaşına sormuş, o da demiş ki, sana bunu bir İslam temsilcisi bildirebilir,konuştuğu kişi ise kendisine şu tavsiyelerde bulunmuş “Bu beyazların savaşı, ben bu savaşta mücadele etmek istemem, ben bir Müslüman olarak sadece bana savaş açılıyorsa savaşırım, benimle savaşmayan insanla ben savaşmam dedim, Muhammed Ali de gitti bu tavsiyeyi bütün herkesin önünde söyledi, dolayısıyla bu olay büyük haber oldu. İşte bu iki hadisede ben ona İslamiyeti anlattım, İslamiyetle alakalı bilgi verdim…”Sohbet esnasında Katırcıoğlu’nun Khalilah’a şöyle bir espirili sorusu oldu, “Biz Muhammed Ali’nin yumruğuyla herkesi yere yıktığını biliyoruz, siz güçlü boksör eşinizi yere serecek bir yumruk attınız mı kendisine?” Khalilah’ın cevabı ise şöyle oldu, “ Evet onu yere serdim, o boksör ise ben de siyah kuşak sahibi bir kareteciyim. Bir geceyarısı, saat üçte eve geldi.Garajdan içeri girdi, ben de mutfakta idim, kendisini hırsız sandım, bir karate hareketi ile onu önce yere serdim, sonra yapma yapma dediğini duyunca, Muhammed Ali olduğunu farkettim, bu hadiseden sonra evin anahtarını bana verdi, ve eve hep kapıyı vurarak girdi.” Katırcıoğlu, Khalilah’a, Muhammed Ali ile olan çok ilginç hayat serüveninin Allah’ın takdirleri ile olduğunu ifade etti.Dr. Khalilah Ali, Ali Katırcıoğlu’na, 1974 yılında kendi çizimi olan bir cami projesinden bahsetti. Camiyi yapmak istedim, Libya lideri General Muammer Kaddafi o dönemde bu projeyi satın alıp yapmak istedi, 30 milyon Dolar teklif etti. Ama projeyi satmadım. Katırcıoğlu’nun geçmişte Amerika’da cami inşa etmek istediğini ama izin alamadığını duyunca, “gel camiyi beraber yapalım” dedi. Katırcıoglu artık cami inşa etmek için yaşının müsait olmadığını belirtip, artık zor deyince, “hiç dert etme, beraber güzelce yapalım camiyi, artık sen benim ailemin bir parçasının, sen benim amcamsın, onun için maddi manevi bir sorumluluğun yok, Amerika’ya geldiğin zaman Florida’da biz bu camiyi beraberce tamama erdirelim” dedi.Katırcıoglu, Muhammed Ali’nin İslamiyeti çok zor dönemlerde temsil etmesini, Müslüman olarak boks maçlarına çıkmasını, Amerika ile saat farkından dolayı sabahlara kadar Ali’nin maçları beklediklerini söyleyerek, bugün efsane boksörün eşini Güney Afrika’da Nizamiye Camii’nde ağırlamaktan çok büyük onur duyduğunu söyledi. Muhammed Ali’yi kendi kardeşi, abisi gibi gördüğünü ifade etti. Khalilah Ali, Katırcıoğlu’nun duygulu ifadelerine karşılık, “Ben kalbinizden geçen samimiyeti görüyorum, sizlere inanıyorum, kalpten kalbe güzel bir yol var ve bunları hissediyorum” sözleri ile karşılık verdi.Katırcıloglu, Khalilah Ali’ye Kutsal Emanetler kitabını, iki başörtüsü ve Fethullah Gülen Hocaefendi’nin bir eserini hediye etti. Khalilah Ali, kitaplara çok rağbet gösterdi. Khalilah Ali ise Katırcıoglu’na, çantasında taşıdığı tesbihini ve Muhammed Ali ile olan imzalı resmini hediye etti. Katırcıoğlu hediyeler karşısında gözyaşlarını tutamadı ve bu hediyeleri Muhammed Ali’den almış gibi kabul ediyorum dedi.Ziyarete katılanlardan birisi, Nizamiye yetkilisine, Muhammed Ali’nin Müslüman olmasına Khalilah Ali’nin vesile olduğunu ifade etti. Khalilah Ali’nin, Hocaefendi’nin başlattığı ve dünyaya yayılan hizmetlerden dolayı çok sevindiğini belirtti.Ali Khalilah, 2016 yılında, 74 yaşında vefat eden, 20’nci yüzyılın ve dünya spor tarihinin en önemli figürlerinden biri olan, dünya ağırsiklet boks şampiyonu Muhammed Ali’nin ikinci eşi idi. Olimpiyat ve dünya şampiyonu olan efsane isim çıktığı 61 maçın 37’si nakavt olmak üzere 56’sından galibiyetle ayrılmıştı.