Kurtlar Vadisi ekranlara dönüyor: Necati Şaşmaz tarih verdi

Fenomen dizi 'Kurtlar Vadisi' ndeki 'Polat Alemdar' karakteriyle tanınan oyuncu Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayımlanan programına konuk oldu.







Alanson'un sorularını yanıtlayan Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını açıkladı.







TARİH VERDİ

Önümüzdeki aylarda çekimlere başlayacaklarını belirten oyuncu, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" diye konuştu. Şaşmaz, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı.