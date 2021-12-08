Samanyolu Haber /Spor / Efsane futbolcu Pele hastaneye kaldırıldı /08 Aralık 2021 21:37

Efsane futbolcu Pele hastaneye kaldırıldı

81 yaşındaki Pele'nin sağlık durumunun stabil olduğu ve birkaç gün içinde taburcu edilmesinin beklendiği ifade edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre üst üste yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 81 yaşındaki Pele, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, kolon bölgesindeki tedavisine devam edilen Pele'nin sağlık durumunun stabil olduğu ve birkaç gün içinde taburcu edilmesinin beklendiği ifade edildi.

Sağ kolonunda şüpheli bir tümör tespit edilmesi üzerine Pele, aynı hastanede eylül ayında başarılı bir operasyon geçirmiş ve taburcu edilmişti. Hastaneden o dönem yapılan açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde Brezilyalı eski yıldız futbolcuya uygulanan kemoterapinin devam edeceği belirtilmişti.

Pele, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle de son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.
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