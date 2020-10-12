Samanyolu Haber /Spor / Efsane futbolcu Totti'nin babasını kaybetti /12 Ekim 2020 20:43

Efsane futbolcu Totti'nin babasını kaybetti

Roma'nın efsane ismi Francesco Totti'nin babası Enzo'nun korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.Roma'nın efsane oyuncuları arasında yaşayan Totti, babasını kaybetmenin acısı ile sarsıldı.

SHABER3.COM

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bir süredir Kovid-19 teşhisiyle başkent Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde tedavi gören 76 yaşındaki Enzo Totti'nin bugün yaşamını yitirdiği bildirildi.

Enzo Totti'nin birkaç yıl önce kalp krizi geçirdiği ve bu sebeple, Kovid-19 salgınının en çok etkilediği risk kategorisi yüksek gruptaki hastalardan olduğu belirtildi.

Francesco Totti'nin bütün futbol kariyeri boyunca formasını giydiği Roma kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Totti ailesine başsağlığı diledi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Efsane futbolcu Totti'nin babasını kaybetti Sonraki Haber >>

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:58:08