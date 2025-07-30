Efsane isim Bruce Lee’nin gerçek ölüm nedeni 52 yıl sonra ortaya çıktı

Dövüş filmlerinin efsanevi ismi Bruce Lee’nin ölümüne ilişkin yıllardır süregelen gizem, 52 yıl sonra Hong Kong devlet televizyonu tarafından yayımlanan bir belgeselle aydınlatıldı. NTV'nin aktardığına göre, 1973 yılında 32 yaşındayken hayatını kaybeden Lee’nin ölüm nedeninin, daha önce açıklandığı gibi akut beyin ödemi değil, epilepsi krizi olduğu belirtildi.





KAHRAMAN İMAJI İÇİN GERÇEK SAKLANDI

Devlet televizyonu TVB’nin “Ctrl+F The Truth” adlı programında yer alan bilgilere göre, Bruce Lee’nin gerçek ölüm nedeni yıllar boyunca kamuoyundan saklandı. San Francisco doğumlu, Hong Kong kökenli aktörün efsanevi kahraman imajının zarar görmemesi adına epilepsi gerçeği gizli tutuldu.





20 Temmuz 1973’te, Lee’nin sevgilisi Betty Ting’in evine yaptığı ziyaret sırasında baş ağrısından şikâyet ettiği ve Betty'nin kendisine sıradan bir ağrı kesici verdiği belirtildi. Lee, dinlenmek için uzandı ve kısa süre sonra uyandırılamadı. Yapımcı Raymond Chow’un eve gelmesiyle birlikte durumun ciddiyeti anlaşıldı. Doktorun çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Bruce Lee, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Lee’nin ölümünden sonra kamuoyuna duyurulan aşk ilişkisi nedeniyle Betty Ting uzun yıllar ağır eleştirilere maruz kaldı. O dönemde Lee’nin ağrı kesici nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürülse de, bu teori bilim insanları tarafından zamanla geçerliliğini yitirdi.





Adli tıp uzmanı Wai-ming Poon’un ifadelerine göre, Bruce Lee’nin ölümünden sadece iki ay önce film çekimleri sırasında kramp ve bayılma geçirdiği biliniyordu. ABD’deki tıbbi raporlarında da "kas spazmları bozukluğu" tanımlanmıştı. 1990’lara kadar tanımlanmamış olan SUDEP (Epilepsiye Bağlı Ani Açıklanamayan Ölüm) sendromunun, Bruce Lee’nin ölüm sebebi olduğu düşünülüyor.





AŞIRI YORGUNLUK VE BASKI ETKİLİ OLDU

Uzmanlara göre, yoğun psikolojik stres ve fiziksel yorgunluk epileptik nöbetleri tetikleyebilir. Bruce Lee’nin kendi kariyerine ve imajına dair yüksek beklentileri, sağlık durumunu olumsuz yönde etkileyen bir faktör olmuş olabilir.